Formazione per innovare e far innovare: il webinar Time Vision (Di lunedì 27 marzo 2023) L'innovazione aziendale è, senza dubbio, una delle priorità dell'intero sistema produttivo del Paese. Non solo le aziende devono costantemente modificare la loro organizzazione e i loro processi per essere competitivi, ma anche i consulenti professionisti che seguono la crescita delle aziende hanno necessità di essere costantemente aggiornati sulle opportunità a disposizione e sugli strumenti operativi che consentono alle aziende di crescere. Di questo particolare aspetto parla L'incentivo del lunedì di questa settimana. La Formazione per l'innovazione Formare per innovare vuol dire, però, tante cose. Si possono, infatti, innovare i processi organizzativi, le competenze dei lavoratori, l'organizzazione degli uffici e del lavoro. Ma si può innovare anche introducendo ...

