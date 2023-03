Formazienda | più formazione per fidelizzare risorse umane

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Labitalia) - Il lavoro nella fase post pandemica sta mostrando problematiche inedite come l'incremento del numero di dimissioni in ogni settore economico. Un fenomeno che vede sempre più persone dimettersi dal posto di lavoro e iniziare un nuovo tragitto. La ricerca di condizioni migliori sul piano retributivo e della carriera si associa, quasi sempre, al perseguimento di una strategia di vita che richiede un maggiore benessere. Più tempo libero, piùe la possibilità di vivere un ambiente professionale capace di garantire una più equa conciliazione tra i ritmi dell'esistenza quotidiana e del lavoro sono gli aspetti che oggi sono richiesti in modo diffuso, come sottolinea, fondo interprofessionale che dal 2008 ha stanziato oltre 200 milioni di euro per formare 500mila persone. “La pandemia - commenta il direttore ...