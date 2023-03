Forgione smentisce Irma Testa | “A Napoli metà sono juventini? Non è vero | ecco i dati”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 27 marzo 2023): per il giornalista non èche aed indica iLe parole dihanno fatto tanto rumore. La campionessa mondiale di pugilato, che ha vinto la medaglia d’oro a New Delhi, ha parlato di calcio in un’intervista ed ha generato non poche polemiche: “Mia mamma ha la casa tappezzata in bianco e nero. Tradimento? No, ma tanto adel…”. La replica di Angelonon si è lasciata attendere. Il giornalista e blogger napoletano ha risposto alle parole della ...