ForeLab | l’Università guarda all’Industria 5 0 con un laboratorio d’avanguardia

(Di lunedì 27 marzo 2023) Nelle scorse ore, pressodi Pisa, è stato inaugurato, ild’innovazione eche5.0.– acronimo di Future-oriented Research Laboratory – fa capo al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione deldi Pisa (DII), mirato allo sviluppo di metodologie e tecnologie abilitanti per la prossima tornata industriale. Progetto, cos’è Il progetto prevede la creazione di nuovo, il, che aggregherà attività di ricerca per la nuova generazione di industria, detta Industria 5.0, autonoma, sostenibile, resiliente e centrata sulla persona. Un esempio è dato da alcune delle punte avanzate della ...

Questo ci permetterà di avviare un ulteriore laboratorio, il, dedicato alla ricerca di ...un esempio di come i finanziamenti del MUR per i "Dipartimenti di eccellenza" siano per le...Questo ci permetterà di avviare un ulteriore laboratorio, il, dedicato alla ricerca di ...un esempio di come i finanziamenti del MUR per i "Dipartimenti di eccellenza" siano per le...