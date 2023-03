Fondo turismo sostenibile, gli aiuti per vacanze sempre più ecologiche (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Fondo turismo sostenibile è un serbatoio di risorse economiche volto a sostenere progetti e investimenti innovativi di imprese private operanti nel settore, per promuovere la transizione verso un turismo a minore impatto ambientale. Il Fondo, con un finanziamento di 500 milioni di euro dal PNRR dal 2022, è stato istituito dal Decreto Recovery ed è gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Cos’è e a chi è rivolto il Fondo turismo sostenibile Il Fondo turismo sostenibile è aperto a tutte le imprese turistiche private, che si sono impegnate a promuovere la transizione verso un turismo più ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilè un serbatoio di risorse economiche volto a sostenere progetti e investimenti innovativi di imprese private operanti nel settore, per promuovere la transizione verso una minore impatto ambientale. Il, con un finanziamento di 500 milioni di euro dal PNRR dal 2022, è stato istituito dal Decreto Recovery ed è gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Cos’è e a chi è rivolto ilIlè aperto a tutte le imprese turistiche private, che si sono impegnate a promuovere la transizione verso unpiù ...

