Fondo per la promozione della lettura, il bando per le biblioteche scolastiche 2023: domande dal 31 marzo al 2 maggio (Di lunedì 27 marzo 2023) E' stato pubblicato il bando per l’assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario per l’anno 2023. L'avviso è stato pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale. Le risorse sono in favore di sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 marzo 2023) E' stato pubblicato ilper l’assegnazione delle risorse delper latutela evalorizzazione del patrimonio librario per l’anno. L'avviso è stato pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale. Le risorse sono in favore di sistemi bibliotecari e. L'articolo .

