Follia in Brasile | invade in campo per colpire un giocatore con la figlia in braccio – Il video

(Di lunedì 27 marzo 2023) Domenica scorsa un uomo ha invaso di tutta fretta ilda calcio della partita a cui stava assistendo da spettatore. Lo ha fatto, però, portando con sé sua, che gli stava aggrappata al collo mentre l’uomo tentava di aggredire uno dei giocatori. La scena si è verificata al termina della partita tra il Caxias Do Sul e l’Internacional. Dopo un pareggio 1-1, il Caxias ha avuto la meglio ai rigori scatenando la rabbia dei tifosi e dei giocatori avversari. Lo staff dell’Internacional, assieme ai calciatori della squadra, inizia a inseguire i giocatori del Caxias, mentre gli addetti alla sicurezza cercano di mantenere la calma. Uno dei calciatori viene colpito al naso, e mentre si porta la mano al viso, si può vedere l’invasore correre verso di lui e i suoi compagni, completamente noncurante della situazione in cui sta infilando la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcimarti17 : Ero bambina e tifavo la Roma di Falcão ma ancora non sapevo che da grande avrei studiato Portoghese e adorato il Br… - odio_limone : @filoASRpain Immagina tipo dire a un americano dopo che non gli hai saputo dire dove sta il brasile :'visto che fai… - beawithf1 : Oppure potremmo anche citare Brasile 2018 o Francia 2018 quando era ancora in Sauber. Follia. -

DAGONEWSnello stadio brasiliano a Caxias do Sul dove uno sciroccato, con una bambina in braccio, è entrato in campo per prendere a calci un giocatore alla fine della partita tra Internacional e Caxias. ...... anni prima, l'Istituto per il Patrimonio dello aveva designato monumento nazionale. Le ... È una, e di grande impatto". Il Parque Bondinho Pao de Açúcar, che gestisce le funivie e sta ......00 Kenya - Burundi 14:30 Indonesia - Burundi 3 - 1 15:00 Georgia - Mongolia 6 - 1 19:00 Syria - Thailandia 3 - 1 20:45 Germania - Peru 2 - 0 23:00 Marocco -2 - 1 BASKET - LEGA BASKET SERIE A ...

Follia in Brasile, invade in campo per colpire un giocatore con la ... Open

Formula E Brasile, gara pazza e ricca di sorpassi ... il peso è stato dimezzato ChatGPT può dare risposte in tempo reale grazie ai plug-in! Ecco come può farlo Follie Amazon! Un set di 3 unità MESH WI ...suonerebbe come follia. Forse è anche poco descrivere le sirene del Sudamerica come solo tali. Sono ormai mesi, da quando è terminata l'avventura nel Mondiale di Qatar 2022 e contestualmente ...