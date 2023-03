Follia Benalouane | rifila un pugno ad un tifoso avversario | è in Questura

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il difensore del Novara Yohanè stato portato inper averto unad un. Il difensore tunisino si è reso protagonista di un brutto gesto nel post-partita di Piacenza-Novara, sfida valida per il Girone A di Serie C. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, ma la partita è salita alla ribalta per un altro motivo.era uscito dallo stadio subito dopo la partita e si stava recando in auto con il compagno Galuppini. Un gruppo di tifosi di Piacenza, deluso dal risultato, ha avvicinato il presidente dei piemontesi, insultandolo pesantemente. Poi si sono rivolti al difensore e la situazione è degenerata. Secondo quanto riportatosarebbe stato vittima di insulti razzisti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Follia di #Benalouane Colpisce un tifoso con un pugno #LegaPro #Tuttosport - Luxgraph : Follia Benalouane, colpisce un tifoso dopo Piacenza-Novara - Fiorentinanews : Follia #Benalouane: Colpisce con un pugno un tifoso avversario #Fiorentina - MomentiCalcio : Follia a #Piacenza: #Benalouane prende a pugni un Ultras! -

Piacenza - Novara Il risultato (1 a 1) non è la notizia di giornata. Piacenza - Novara è ...Piacenza è finito in ospedale a causa di un pugno sferrato dal calciatore novarese Yohan. ...Piacenza - Novara Il risultato (1 a 1) non è la notizia di giornata. Piacenza - Novara è ...Piacenza è finito in ospedale a causa di un pugno sferrato dal calciatore novarese Yohan. ...

Follia Benalouane, colpisce un tifoso dopo Piacenza-Novara Tuttosport

Clamoroso quanto successo nelle scorse ore al termine del match di Serie C tra Piacenza e Novara, che riguarda Yohan Benalouane. Il difensore classe 1987 in forza agli azzurri si è reso protagonista ...Serata in questura per Yohan Benalouane, difensore del Novara ed ex conoscenza della Serie A. Il tunisino, tra i più esperti della compagine piemontese che milita in Serie C, si è reso protagonista di ...