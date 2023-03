Foglio di via a una borseggiatrice che esercitava sulla Metro B (Di lunedì 27 marzo 2023) – Per tre anni non potrà tornare nella capitale – borseggiatrice abituale, una rom bosniaca è stata fermata mentre era intenta a rubare una borsa di una turista spagnola su una vettura della Metro B, nel tratto tra Termini e Cavour, nel centro di Roma. Portata in commissariato, il questore ha inflitto alla ragazza di 22 anni, residente a Arde, un provvedimento di divieto di tornare nella capitale per tre anni. La ragazza, conosciuta dalle autorità con i tanti nomi inventati per sfuggire agli arresti, ha sùbito dopo lasciato il commissariato tenendo in mano il Foglio di via come uno scettro. Tanto, sa che nessuno controllerà il rispetto del divieto. Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 marzo 2023) – Per tre anni non potrà tornare nella capitale –abituale, una rom bosniaca è stata fermata mentre era intenta a rubare una borsa di una turista spagnola su una vettura dellaB, nel tratto tra Termini e Cavour, nel centro di Roma. Portata in commissariato, il questore ha inflitto alla ragazza di 22 anni, residente a Arde, un provvedimento di divieto di tornare nella capitale per tre anni. La ragazza, conosciuta dalle autorità con i tanti nomi inventati per sfuggire agli arresti, ha sùbito dopo lasciato il commissariato tenendo in mano ildi via come uno scettro. Tanto, sa che nessuno controllerà il rispetto del divieto.

