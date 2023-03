Foggia, le lacrime del floricoltore durante la grandinata: «I tulipani non ci sono più, è tutto finito» – Il video (Di lunedì 27 marzo 2023) «Sta grandinando. I tulipani non ci sono più. È finita, è finita». Ha gli occhi gonfi di lacrime Giuseppe Savino mentre filma la grandine che sta distruggendo tutti i frutti del suo lavoro. Savino è un floricoltore, che insieme al socio Michele ha dato vita a Cascina Savino, un’azienda agricola in provincia di Foggia. Sulla loro pagina Facebook, i due imprenditori si descrivono come «contadini appassionati di terra e relazioni». Il maltempo degli ultimi giorni, però, ha compromesso buona parte dei loro tulipani. Il video di Savino, registrato proprio durante la grandinata e pubblicata sulla pagina Facebook dell’azienda, ha dato il via a una gara di solidarietà. «Non vogliamo il rimborso, quel denaro può servire per ripartire. Aiutiamo ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) «Sta grandinando. Inon cipiù. È finita, è finita». Ha gli occhi gonfi diGiuseppe Savino mentre filma la grandine che sta distruggendo tutti i frutti del suo lavoro. Savino è un, che insieme al socio Michele ha dato vita a Cascina Savino, un’azienda agricola in provincia di. Sulla loro pagina Facebook, i due imprenditori si descrivono come «contadini appassionati di terra e relazioni». Il maltempo degli ultimi giorni, però, ha compromesso buona parte dei loro. Ildi Savino, registrato propriolae pubblicata sulla pagina Facebook dell’azienda, ha dato il via a una gara di solidarietà. «Non vogliamo il rimborso, quel denaro può servire per ripartire. Aiutiamo ...

