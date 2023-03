Foggia, club a rischio: necessario un nuovo tecnico per la prossima sfida (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo le dimissioni di Mario Somma e del presidente Nicola Canonino, il Foggia proverà a continuare il campionato fino alla fine della stagione sotto la guida di Lorenzo Giunta. Tutto bene, se non fosse illegale in termini di regolamento. Come dichiarato da Antenna Sud il club pugliese ha utilizzato la deroga prevista dall’art. 39, già al momento dell’esonero di Roberto Boscaglia quando in panchina andò Antonio Gentile, adesso ha quindi un solo slot per poter presentare la squadra senza un tecnico in possesso del patentino Uefa A. Questa opzione sarà utilizzata domenica, per la prossima sfida ancora sarà quindi necessario trovare un nuovo allenatore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo le dimissioni di Mario Somma e del presidente Nicola Canonino, ilproverà a continuare il campionato fino alla fine della stagione sotto la guida di Lorenzo Giunta. Tutto bene, se non fosse illegale in termini di regolamento. Come dichiarato da Antenna Sud ilpugliese ha utilizzato la deroga prevista dall’art. 39, già al momento dell’esonero di Roberto Boscaglia quando in panchina andò Antonio Gentile, adesso ha quindi un solo slot per poter presentare la squadra senza unin possesso del patentino Uefa A. Questa opzione sarà utilizzata domenica, per laancora sarà quinditrovare unallenatore. SportFace.

