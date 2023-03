Flessibilità digitale in un mondo fisico

Leggi su ilfattoquotidiano

La crescita di internet e del commercio elettronico negli ultimi anni ha introdotto i commercianti online ed i clienti ad untotalmente nuovo di possibilità dal punto di vista dei pagamenti. Ilsi basa sui principi d'interconnessione ed efficienza, creando un sistema di checkout e pagamenti non solo altamente efficienti e flessibili, ma in grado di fornire benefici aggiuntivi sotto forma di integrazione dei dati e di conoscenza per tutti i suoi vari stakeholder. Questa efficienza enei pagamenti digitali è soltanto servita ad evidenziare i processi antiquati associati ai pagamenti di persona. Attualmente il processo di checkout in persona è unidirezionale, basato su rigidi pagamenti con carta che sono altamente frammentati a causa delle regolamentazioni locali. I dispositivi di ...