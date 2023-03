Firenze, aule concesse per il Ramadan: quando la scuola non censura solo quello che gli fa comodo (Di lunedì 27 marzo 2023) Firenze, 27 mar – Scoppiano le polemiche per la decisione del preside dell’istituto tecnico Marco Polo di Firenze, Ludovico Arte, di concedere un’aula della scuola come spazio di preghiera per gli alunni di fede musulmana durante il periodo del Ramadan. Lo stesso ha affermato di aver individuato degli spazi liberi della struttura per seguire la richiesta di alcuni suoi studenti, i quali potranno così riunirsi durante la ricreazione: “La mia scelta non favorisce la religione musulmana – racconta il preside intervistato a Mattino Cinque – ma arriva dopo una richiesta che mi è sembrata ragionevole”. aule per il Ramadan è “accogliere posizioni diverse” La scelta del dirigente scolastico fiorentino ha fatto molto discutere, il caso ha fatto levare molte voci di protesta che invocano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 marzo 2023), 27 mar – Scoppiano le polemiche per la decisione del preside dell’istituto tecnico Marco Polo di, Ludovico Arte, di concedere un’aula dellacome spazio di preghiera per gli alunni di fede musulmana durante il periodo del. Lo stesso ha affermato di aver individuato degli spazi liberi della struttura per seguire la richiesta di alcuni suoi studenti, i quali potranno così riunirsi durante la ricreazione: “La mia scelta non favorisce la religione musulmana – racconta il preside intervistato a Mattino Cinque – ma arriva dopo una richiesta che mi è sembrata ragionevole”.per ilè “accogliere posizioni diverse” La scelta del dirigente scolastico fiorentino ha fatto molto discutere, il caso ha fatto levare molte voci di protesta che invocano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattino5 : In una scuola a Firenze un Preside ha istituito due aule per il #Ramadan: è polemica su questa scelta. 'Non mi ris… - IlPrimatoN : La 'scuola libera e laica' a fasi alterne - AnnaP1953 : RT @mattino5: In una scuola a Firenze un Preside ha istituito due aule per il #Ramadan: è polemica su questa scelta. 'Non mi risulta che n… - ioseph1961 : RT @mattino5: In una scuola a Firenze un Preside ha istituito due aule per il #Ramadan: è polemica su questa scelta. 'Non mi risulta che n… - Frances20665381 : RT @mattino5: In una scuola a Firenze un Preside ha istituito due aule per il #Ramadan: è polemica su questa scelta. 'Non mi risulta che n… -