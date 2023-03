Fiorentina in campo alla scuola Marescialli, il sindacato dell'Arma: "Apertura a ospitare i viola, ma serve progetto" (Di lunedì 27 marzo 2023) Gianluca Pittoni, segretario provinciale del Nuovo sindacato dei Carabinieri, fa chiarezza sulla possibilità di ospitare le partite Leggi su lanazione (Di lunedì 27 marzo 2023) Gianluca Pittoni, segretario provinciale del Nuovodei Carabinieri, fa chiarezza sulla possibilità dile partite

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InterHubOff : ?? Simone Inzaghi dovrebbe recuperare Bastoni, Dimarco e Gosens per la sfida contro la Fiorentina. Discorso diverso… - Fiorentinanews : Regragui: 'Amrabat è sceso in campo malato contro il Brasile, ma non ha mollato come i suoi compagni. Sono fiero'… - gazz_rossonera : Milan Femminile in campo alle 14:30 per la 2ª giornata della Poule Scudetto contro la Fiorentina - sportli26181512 : Milan Femminile in campo alle 14:30 per la 2ª giornata della Poule Scudetto contro la Fiorentina: Dopo la sconfitta… - MilanNewsit : Milan Femminile in campo alle 14:30 per la 2ª giornata della Poule Scudetto contro la Fiorentina -