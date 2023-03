Fiorentina, Cabral: «Sono concentrato su questo campionato. Penso che possiamo fare la storia della società» (Di lunedì 27 marzo 2023) Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha parlato del momento del club viola e del suo immediato futuro. Le dichiarazioni Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Nazione. PAROLE – «Da quando Sono arrivato ho sempre sentito un affetto particolare da parte dei tifosi. Non Sono un idolo ma so che mi vogliono bene. Ho apprezzato che Commisso mi abbia dato fiducia, come del resto hanno fatto i dirigenti e lo staff”. Poi parlando del futuro ha aggiunto: “Mi vedo a lungo qui, anche se io Penso sempre al prossimo allenamento. La mia testa funziona così, Sono concentrato su questo campionato perché Penso che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Arthur, attaccante, ha parlato del momento del club viola e del suo immediato futuro. Le dichiarazioni Arthur, attaccante, ha parlato a La Nazione. PAROLE – «Da quandoarrivato ho sempre sentito un affetto particolare da parte dei tifosi. Nonun idolo ma so che mi vogliono bene. Ho apprezzato che Commisso mi abbia dato fiducia, come del resto hanno fatto i dirigenti e lo staff”. Poi parlando del futuro ha aggiunto: “Mi vedo a lungo qui, anche se iosempre al prossimo allenamento. La mia testa funziona così,superchéche ...

