Fiorentina | Cabral | «Con Jovic nessuna rivalità Futuro? Ecco dove mi vedo»

Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Nazione della stagione e del dualismo con Jovic. Le sue dichiarazioni: «Jovic? Non c'è rivalità, quella c'è magari nella testa del mister. Non posso dire che sia il mio migliore amico ma è un mio compagno. Il mio gol più bello in viola? Quello al Maradona di Napoli, è stato un giorno incredibile per tutta la squadra. Qui a Firenze voglio fare la storia, mi vedo in viola ancora per molto tempo. Nel periodo più difficile ho apprezzato la difesa del presidente e della dirigenza nei miei confronti, qui ci sono due grandi attaccanti e ne siamo tutti convinti».

