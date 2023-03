Financial Times distrugge cucina italiana e i suoi piatti iconici: “Sono americani” (Di lunedì 27 marzo 2023) Dal Financial Times “arriva un attacco surreale ai piatti simbolo della cucina italiana proprio in occasione dell’annuncio della sua candidatura a patrimonio immateriale dell’Umanità all’Unesco”. È quanto afferma la Coldiretti nel commentare un articolo pubblicato nello speciale del quotidiano economico-finanziario britannico sulla cucina italiana. Financial Times distrugge cucina italiana e i suoi piatti iconici: “Sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Dal“arriva un attacco surreale aisimbolo dellaproprio in occasione dell’annuncio della sua candidatura a patrimonio immateriale dell’Umanità all’Unesco”. È quanto afferma la Coldiretti nel commentare un articolo pubblicato nello speciale del quotidiano economico-finanziario britannico sullae i: “L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

