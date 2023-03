Financial Times attacca la cucina italiana: “Il parmigiano vero è del Wisconsin”. La durissima replica della Coldiretti: “Preoccupante” (Di lunedì 27 marzo 2023) Tra la farina di grillo per fare la pizza e la cipolla nel gelato, nel 2023 non potevamo che tornare a parlare del parmigiano (e alla Carbonara) del Wisconsin. Cade a … fagiolo l’intervista che lo storico del cibo, Alberto Grandi, ha concesso al Financial Times qualche giorno fa. Sia chiaro, nulla di nuovo che già non fosse apparso nel celebre e provocatorio volume che Grandi, docente all’ateneo di Parma, aveva pubblicato nel 2018: Denominazione di origine inventata (Mondadori). In pratica, la tesi di Grandi da diverso tempo è che il marketing con le sue narrazioni ha costruito una tradizione antica al cibo italiano che in realtà non avrebbe. Dall’intervista al FT, l’autrice Marianna Giusti, scrive “il parmigiano, dice (Grandi ndr), è straordinariamente antico, ha circa un millennio. Ma prima degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Tra la farina di grillo per fare la pizza e la cipolla nel gelato, nel 2023 non potevamo che tornare a parlare del(e alla Carbonara) del. Cade a … fagiolo l’intervista che lo storico del cibo, Alberto Grandi, ha concesso alqualche giorno fa. Sia chiaro, nulla di nuovo che già non fosse apparso nel celebre e provocatorio volume che Grandi, docente all’ateneo di Parma, aveva pubblicato nel 2018: Denominazione di origine inventata (Mondadori). In pratica, la tesi di Grandi da diverso tempo è che il marketing con le sue narrazioni ha costruito una tradizione antica al cibo italiano che in realtà non avrebbe. Dall’intervista al FT, l’autrice Marianna Giusti, scrive “il, dice (Grandi ndr), è straordinariamente antico, ha circa un millennio. Ma prima degli ...

