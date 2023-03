Film in uscita questa settimana al cinema 27 marzo – 2 aprile

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 27 marzo 2023) Scopriamo quali sono i film inneiitaliani nelladal 27al 2. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor IL RITORNO DI CASANOVA Data di: 302023 Regia di Gabriele Salvatores Con Yoon C. Joyce, Riccardo Gamba, Antonio Catania, Bianca Panconi Genere Drammatico Produzione Italia, 2023 Durata 95 min Leo Bernardi è un regista che non riesce a completare il suo ultimo film su Giacomo Casanova, in procinto di partecipare in concorso alla Mostra deldi Venezia. Il suo montatore Gianni cerca di farlo uscire dall’impasse e da una depressione incipiente, mentre Leo si consuma fra due sentimenti che gli paiono inadatti ai sui 63 anni: la ...