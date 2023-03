Figli coppie gay: Casini,diritti bimbi altro da utero in affitto (Di lunedì 27 marzo 2023) "Io sono contrarissimo all'utero in affitto, uno sfruttamento indecente di persone che hanno bisogno. Diverso è il tema dei bambini". Lo dice Pier Ferdinando Casini a L'Aria che Tira su La7. . 27 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) "Io sono contrarissimo all'in, uno sfruttamento indecente di persone che hanno bisogno. Diverso è il tema dei bambini". Lo dice Pier Ferdinandoa L'Aria che Tira su La7. . 27 ...

