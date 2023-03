Fiamme in azienda bici elettriche nel Casertano, intervengono i vigili del fuoco (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato spento nella notte il vasto incendio che si è sviluppato nel capannone di un’azienda che produce biciclette elettriche sita nella zona industriale di Marcianise. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono stati impegnati dal pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, a domare le Fiamme che hanno prodotto una grossa colonna di fumo nero, visibile anche dalla città di Napoli, che ha invaso tutta l’area circostante creando molti disagi alla popolazione residente. Per circoscrivere le Fiamme che hanno minacciato gli altri capannanoni adiacenti, sul posto hanno lavorato tre squadre dei vigili (provenienti dai distaccamenti di Marcianise, Aversa e una proveniente dal Comando di Napoli. Sul posto anche due ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato spento nella notte il vasto incendio che si è sviluppato nel capannone di un’che produceclettesita nella zona industriale di Marcianise. Ideldel Comando provinciale di Caserta sono stati impegnati dal pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, a domare leche hanno prodotto una grossa colonna di fumo nero, visibile anche dalla città di Napoli, che ha invaso tutta l’area circostante creando molti disagi alla popolazione residente. Per circoscrivere leche hanno minacciato gli altri capannanoni adiacenti, sul posto hanno lavorato tre squadre dei(provenienti dai distaccamenti di Marcianise, Aversa e una proveniente dal Comando di Napoli. Sul posto anche due ...

