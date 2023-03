Fiamme Gialle Canottaggio, tripla sul podio nel Meeting Nazionale di Piediluco (Di lunedì 27 marzo 2023) Piediluco – Nell’ultima giornata di gare di Canottaggio a Piediluco per il primo Meeting Nazionale-Fondazione CARIT podio tutto gialloverde nel “doppio” Senior. Vittoria per il duo Matteo Sartori – Luca Rambaldi, argento per Giacomo Gentili insieme a Luca Chiumento e bronzo per Simone Venier e Luca Tedoldi. Una tripletta importante che sancisce ancora una volta l’ottimo stato di forma della Squadra gialloverde nella specialità di coppia. Nella “Punta Senior” ancora una volta è Matteo Lodo a salire sul gradino più alto del podio nel “quattro senza” Senior insieme a Davide Comini, Giovanni Codato e Giuseppe Vicino (Fiamme Oro). Nella stessa specialità medaglia d’argento per l’equipaggio dei finanzieri Alessandro Bonamoneta, Leonardo Pietra Caprina e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 marzo 2023)– Nell’ultima giornata di gare diper il primo-Fondazione CARITtutto gialloverde nel “doppio” Senior. Vittoria per il duo Matteo Sartori – Luca Rambaldi, argento per Giacomo Gentili insieme a Luca Chiumento e bronzo per Simone Venier e Luca Tedoldi. Una tripletta importante che sancisce ancora una volta l’ottimo stato di forma della Squadra gialloverde nella specialità di coppia. Nella “Punta Senior” ancora una volta è Matteo Lodo a salire sul gradino più alto delnel “quattro senza” Senior insieme a Davide Comini, Giovanni Codato e Giuseppe Vicino (Oro). Nella stessa specialità medaglia d’argento per l’equipaggio dei finanzieri Alessandro Bonamoneta, Leonardo Pietra Caprina e ...

