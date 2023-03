**Fi: ufficio stampa Iv, nessuna telefonata Renzi-Ronzulli** (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “Contrariamente a quanto riportato da un retroscena di Repubblica questa mattina, non c'è stata alcuna telefonata fra il senatore Matteo Renzi e la senatrice Licia Ronzulli”. Così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “Contrariamente a quanto riportato da un retroscena di Repubblica questa mattina, non c'è stata alcunafra il senatore Matteoe la senatrice Licia Ronzulli”. Così in una nota l'di Italia Viva.

