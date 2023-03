Fi | Mulè | ' crescono consensi per partito | eredità Cattaneo pesante da raccogliere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Il sondaggio realizzato dalla società Emg diretta da Fabrizio Masia e diffuso dalla Rai durante la trasmissione Agorà colloca Forza Italia all'8,5 per cento con un avanzamento rispetto all'ultima rilevazione. Si tratta di quella che gli esperti chiamano 'tendenza', in quanto da mesi è costante la crescita di Forza Italia che supera oggi il risultato delle elezioni politiche del settembre scorso”. Lo dice Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia. “Il sondaggio -aggiunge- è la perfetta fotografia del ruolo che Forza Italia ha saputo svolgere in Parlamento e nel dibattito politico: abbiamo cioè dato voce e contenuto all'anima centrista, garantista e liberale del centrodestra di governo su tutti i temi dell'agenda politica (ad esempio sul superbonus, sui balneari, sui migranti, sulla giustizia, sui temi etici). Di questo va dato ...