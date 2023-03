FI: domani l'elezione di Barelli capogruppo alla Camera (Di lunedì 27 marzo 2023) Si terrà domani l'assemblea dei deputati di Forza Italia per l'elezione di Paolo Barelli a capogruppo, nomina decisa da Silvio Berlusconi venerdì per sostituire Alessandro Cattaneo, che ha ricevuto l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Si terràl'assemblea dei deputati di Forza Italia per l'di Paolo, nomina decisa da Silvio Berlusconi venerdì per sostituire Alessandro Cattaneo, che ha ricevuto l'...

FI: domani l'elezione di Barelli capogruppo alla Camera Si terrà domani l'assemblea dei deputati di Forza Italia per l'elezione di Paolo Barelli a capogruppo, nomina decisa da Silvio Berlusconi venerdì per sostituire Alessandro Cattaneo, che ha ricevuto l'incarico ... Pd: Schlein alla Camera per riunione congiunta gruppi Domani sono previste le riunioni, separate, di deputati e senatori per l'elezione dei capigruppo. La proposta della segretaria è per Francesco Boccia presidente al Senato e Chiara Braga alla Camera. ... Inpiù. Agenda della settimana ... Elly Schlein con l'elezione dei nuovi capigruppo parlamentari. Sempre martedì il presidente della ... Fino a domani. Martedì 28 - Roma, Evento della Fit Cisl, concorso Nico Piras 'Sono STATO Io', ... AgenSIR | Giuseppe Contaldo eletto alla guida del Rinnovamento ... www.ildomanid'italia.eu FI: domani l'elezione di Barelli capogruppo alla Camera (ANSA) - ROMA, 27 MAR - Si terrà domani l'assemblea dei deputati di Forza Italia per l'elezione di Paolo Barelli a capogruppo, nomina decisa da Silvio Berlusconi venerdì per sostituire Alessandro ... Schlein ai gruppi ripropone Braga e Boccia La segretaria del Pd, Elly Schlein, alla riunione dei deputati e dei senatori Dem convocata per domani, riproporrà i nomi di Chiara Braga e di Francesco Boccia come capigruppo, rispettivamente, di Cam ...