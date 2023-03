Festa scudetto: una campagna di sensibilizzazione per rispettare la città (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una nota inviata al presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis la presidente Enza Amato e tutto il Consiglio comunale hanno chiesto «di promuovere una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza da parte dei calciatori del Napoli, affinché vengano evitate quelle espressioni creative dedicate alla squadra che rischiano di sporcare la città, garantendo sin da subito la disponibilità di questa Amministrazione a supportare, con tutti gli strumenti possibili, il desiderio di creatività della città di Napoli, e ad accompagnare ogni proposta di installazione artistica conforme alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio urbano e del suo patrimonio storico, artistico e monumentale.» La proposta, si legge nella nota, fa eco anche ai ripetuti appelli del sindaco Manfredi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una nota inviata al presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis la presidente Enza Amato e tutto il Consiglio comunale hanno chiesto «di promuovere unadidella cittadinanza da parte dei calciatori del Napoli, affinché vengano evitate quelle espressioni creative dedicate alla squadra che rischiano di sporcare la, garantendo sin da subito la disponibilità di questa Amministrazione a supportare, con tutti gli strumenti possibili, il desiderio di creatività delladi Napoli, e ad accompagnare ogni proposta di installazione artistica conforme alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio urbano e del suo patrimonio storico, artistico e monumentale.» La proposta, si legge nella nota, fa eco anche ai ripetuti appelli del sindaco Manfredi ...

