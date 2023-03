Ferrarese, 22 anni, sopravvissuta, in prima persona, all'anoressia, Camilla Mondini è nella classifica di Forbes degli "Under 30 che stanno cambiando il mondo" per la sua startup, DiCiAlice (da Disturbi del Comportamento Alimentare). È lei l'ispiratrice del ddl sul reato di istigazione all'anoressia presentato oggi in Senato (Di lunedì 27 marzo 2023) Un disegno di legge per istituire un nuovo reato: quello di istigazione all’anoressia e ai Disturbi alimentari. A ispirarlo, Camilla Mondini, fondatrice di DiCiAlice (da Disturbi del Comportamento Alimentare): una startup nata per aiutare chi soffre di questi problemi a rendere accessibile il percorso di cura. Ferrarese, 22 anni, sopravvissuta, in prima persona, all’anoressia, Camilla è stata inserita nellla classifica di Forbes dei talenti italiani Under 30 che “stanno ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 marzo 2023) Un disegno di legge per istituire un nuovo: quello diall’e aialimentari. A ispirarlo,, fondatrice di(dadel): unanata per aiutare chi soffre di questi problemi a rendere accessibile il percorso di cura., 22, in, all’è stata inserita nellladidei talenti italiani30 che “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... attimo : @lamezzastagione @andtrap @N_Masini Da ferrarese sarei contento di ospitare la Fiorentina e la Serie A, specie perc… - CarloB30482104 : RT @sole24ore: ?? Due anni, dall’ideazione alla realizzazione, per arrivare all’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico Malvezzi-Fondazione… - Bianca34874951 : RT @sole24ore: ?? Due anni, dall’ideazione alla realizzazione, per arrivare all’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico Malvezzi-Fondazione… - fisco24_info : Nel ferrarese un nuovo parco solare con il crowdfunding degli abitanti: Due anni, dall’ideazione alla realizzazione… - Ansa_ER : Ferito da un colpo di balestra, arrestato nel Ferrarese. Un giovane di 28 anni è in carcere per tentato omicidio… -