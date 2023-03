Vai agli ultimi Twett sull'argomento... italiatg24 : Ferisce il compagno della madre, giovane ricercato a Milano - Milano_Tg24 : Ferisce il compagno della madre, giovane ricercato a Milano - AnsaLombardia : Ferisce il compagno della madre, giovane ricercato a Milano. Coinvolte anche la donna e una ragazzina di 13 anni |… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un ragazzo ha aggredito con un coltello il nuovo compagno della madre. Tra le persone coinvolte anche una ragazzina di 13 anni… - fanpage : Un ragazzo ha aggredito con un coltello il nuovo compagno della madre. Tra le persone coinvolte anche una ragazzina… -

Il furto invece si è verificato a casa della 36enne, dove l'exè entrato e le ha asportato alcuni beni personali, tra cui una borsa di pelle e due piumini. Per questi motivi l'uomo è ...E' stato un giovane a litigare con il nuovodella madre che ha subito una ferita d'arma da taglio alla mano. Tra i due contendenti si sono frapposte la donna e la figlia di 13 anni che hanno ...... da inizio anno altre 20 vittime L'aggressore era l'exL'aggressore, secondo quanto ricostruito dalla polizia grazie anche ad alcune testimonianze, sarebbe il suo ex. La vittima, ...

Ferisce un compagno di scuola all’orecchio con un coltello. Accade a Bologna Orizzonte Scuola

Vietato indossare unghie finte a scuola, in quanto "dannose per la salute e possono anche ferire i compagni". La recente circolare di un istituto del torinese è solo l'ennesimo caso di una prassi ...Vietato indossare unghie finte a scuola, in quanto «dannose per la salute e possono anche ferire i compagni». La recente circolare di un istituto del torinese è solo l'ennesimo caso di una prassi ...