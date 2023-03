Ferie non godute dei docenti precari della scuola, vanno retribuite. Sentenza che risarcisce 2.800 euro (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Tribunale del lavoro di Firenze ha stabilito che i lavoratori precari della scuola hanno il diritto di essere retribuiti per le Ferie non godute. La decisione è stata presa in seguito al ricorso di un insegnante che aveva svolto diverse supplenze e non aveva ricevuto alcun pagamento per i giorni di Ferie non fruite. Il giudice ha riconosciuto il diritto del docente all'indennità sostitutiva per le Ferie non godute e ha condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento di € 2.877,60, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ISTAT. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Tribunale del lavoro di Firenze ha stabilito che i lavoratorihanno il diritto di essere retribuiti per lenon. La decisione è stata presa in seguito al ricorso di un insegnante che aveva svolto diverse supplenze e non aveva ricevuto alcun pagamento per i giorni dinon fruite. Il giudice ha riconosciuto il diritto del docente all'indennità sostitutiva per lenone ha condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento di € 2.877,60, maggiorato degli interessi legali erivalutazione monetaria ISTAT. L'articolo .

