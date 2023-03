Fedez | “Feci provino per film con Jennifer Aniston”

(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “Arrivo in una sala, una tizia mi chiude in una sala, mi da una pistola finta e mi dice toh, ‘recita’!”. “E come è andata?”. “Mah, secondo me ho fatto un figurone”.rivela, nel corso dell’ultima puntata del suo podcast ‘Muschio Selvaggio, di aver fatto unad Hollywood. Il rapper racconta di essere stato valutato per una parte nel cast di unhollywoodiano per Netflix conAdam Sandler (‘Murder Mystery”, ndr). “Avevo anche un manichino finto che dovevo prender per la gola, puntargli una pistola e dire ‘I spoke in english my whole life, stupid idiot!”, raccontasuscitando ilarità nell’altro conduttore, Luis Sal, e nell’ospite della puntata, Fabio Rovazzi. Il rapper racconta in breve l’episodio anche nelle ...

