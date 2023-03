Fedeli all’azienda, Gewiss premia i dipendenti con 15, 25 e 35 anni di lavoro (Di lunedì 27 marzo 2023) Giovedì 23 marco al Gewiss Experience Center dell’headquarted di Cenate Sotto, l’evento BeLong Award, dedicato al festeggiamento dei 191 collaboratori che nel 2022 hanno raggiunto i 15, 25 e 35 anni di lavoro nel Gruppo. L’appuntamento, che ha visto la partecipazione dei collaboratori di tutto il Gruppo Gewiss, includendo anche la neoaquisita Performance In Lighting, è stato organizzato per celebrare i valori, lo spirito di squadra e il senso di appartenenza di coloro che hanno raggiunto questi importanti traguardi aziendali. “Sono particolarmente orgoglioso – ha esordito Fabio Bosatelli, Presidente di Gewiss – di aver festeggiato, durante la cerimonia BeLong Award, i nostri colleghi di Gewiss e Performance iN Lighting che hanno dedicato rispettivamente 15, 25 e 35 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 marzo 2023) Giovedì 23 marco alExperience Center dell’headquarted di Cenate Sotto, l’evento BeLong Award, dedicato al festeggiamento dei 191 collaboratori che nel 2022 hanno raggiunto i 15, 25 e 35dinel Gruppo. L’appuntamento, che ha visto la partecipazione dei collaboratori di tutto il Gruppo, includendo anche la neoaquisita Performance In Lighting, è stato organizzato per celebrare i valori, lo spirito di squadra e il senso di appartenenza di coloro che hanno raggiunto questi importanti traguardi aziendali. “Sono particolarmente orgoglioso – ha esordito Fabio Bosatelli, Presidente di– di aver festeggiato, durante la cerimonia BeLong Award, i nostri colleghi die Performance iN Lighting che hanno dedicato rispettivamente 15, 25 e 35 ...

