Farina di grillo e allergie, l’allerta dei medici: è rischiosa (Di lunedì 27 marzo 2023) La Farina di grillo, e più in generale i prodotti derivati da insetti, può provocare allergie nei soggetti già allergici ai crostacei o agli acari. È quanto reso noto dagli esperti della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic), sottolineando che molti casi di reazione a questi alimenti siano stati già registrati in Cina, negli Stati Uniti e anche Europa. La notizia arriva a pochi giorni dalla firma di quattro decreti ministeriali che regolano la vendita in Italia di questi alimenti, che dallo scorso gennaio possono essere commercializzati in tutta l’Unione Europea. Secondo quanto sottolineato dagli esperti a essere a rischio è il 2% degli italiani che non possono mangiare crostacei. Questo perché sia nei crostacei che nei grilli sono presenti molecole simili che potrebbero innescare una reazione crociata ... Leggi su cultweb (Di lunedì 27 marzo 2023) Ladi, e più in generale i prodotti derivati da insetti, può provocarenei soggetti già allergici ai crostacei o agli acari. È quanto reso noto dagli esperti della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic), sottolineando che molti casi di reazione a questi alimenti siano stati già registrati in Cina, negli Stati Uniti e anche Europa. La notizia arriva a pochi giorni dalla firma di quattro decreti ministeriali che regolano la vendita in Italia di questi alimenti, che dallo scorso gennaio possono essere commercializzati in tutta l’Unione Europea. Secondo quanto sottolineato dagli esperti a essere a rischio è il 2% degli italiani che non possono mangiare crostacei. Questo perché sia nei crostacei che nei grilli sono presenti molecole simili che potrebbero innescare una reazione crociata ...

