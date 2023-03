"Famiglie arcobaleno, Roma è con voi": Gualtieri come Sala (Di lunedì 27 marzo 2023) Domenica di mobilitazione a Roma per le Famiglie arcobaleno in piazza a Santi Apostoli dopo la manifestazione milanese. Sul palco anche il sindaco della capitale Roberto Gualtieri: "Siamo qui a fianco della comunità LGBT+ per le bambine e i bambini che devono avere gli stessi diritti. Pensiamo che sia intollerabile che in questo paese ci sia un gap così grande rispetto agli altri paesi europei; chiediamo con forza al governo una legge, chiediamo di fare un passo avanti. Serve una legge, serve un salto avanti di civiltà; noi ci stiamo sentendo fra sindaci, ci vedremo martedì, a Roma abbiamo detto che faremo le registrazioni degli atti formati all'estero perché è incredibile che le cose siano fatte per sentenze della magistratura quando gli ufficiali del comune non possono farle per circolari spesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Domenica di mobilitazione aper lein piazza a Santi Apostoli dopo la manifestazione milanese. Sul palco anche il sindaco della capitale Roberto: "Siamo qui a fianco della comunità LGBT+ per le bambine e i bambini che devono avere gli stessi diritti. Pensiamo che sia intollerabile che in questo paese ci sia un gap così grande rispetto agli altri paesi europei; chiediamo con forza al governo una legge, chiediamo di fare un passo avanti. Serve una legge, serve un salto avanti di civiltà; noi ci stiamo sentendo fra sindaci, ci vedremo martedì, aabbiamo detto che faremo le registrazioni degli atti formati all'estero perché è incredibile che le cose siano fatte per sentenze della magistratura quando gli ufficiali del comune non possono farle per circolari spesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : La Ministra Roccella continua a parlare della maternità surrogata, vietata dalla legge, un tema mai sollevato dalle… - elio_vito : A Roma alla manifestazione per i diritti delle Famiglie Arcobaleno ?? - Tg3web : In piazza a Roma le famiglie arcobaleno. Chiedono la trascrizione all'anagrafe dei bambini nati da coppie omosessua… - infoitinterno : Famiglie Arcobaleno in piazza a Roma: “Ci aspettiamo sindaci disobbediscano al governo” - infoitinterno : Famiglie Arcobaleno, il sindaco Gualtieri: 'A Roma registreremo i figli' -