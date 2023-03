Faccia a faccia tra Nikita e Oriana: sondaggio sul preferito del GF Vip, sfida aperta prima della semifinale (Di lunedì 27 marzo 2023) Chi è il preferito del GF Vip 7 ad un passo dalla semifinale che andrà in scena nella prima serata di oggi, lunedì 27 marzo? Mancano appena due puntate alla fine di questa settima edizione del reality, e mentre cresce l’attesa in occasione dei finalisti, come ogni settimana non possiamo non dare uno sguardo ai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 marzo 2023) Chi è ildel GF Vip 7 ad un passo dallache andrà in scena nellaserata di oggi, lunedì 27 marzo? Mancano appena due puntate alla fine di questa settima edizione del reality, e mentre cresce l’attesa in occasione dei finalisti, come ogni settimana non possiamo non dare uno sguardo ai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

