(Di lunedì 27 marzo 2023) "Max non commette errori, guida come un. È estremamente maturo per la sua età. I duelo hanno reso ancora migliore. Ora è più rilassato, non è più così ostinato.è diventato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1, #Massa esalta #Verstappen: 'Max è un robot, può aprire un dominio #RedBull e vincere anche sei Mondiali' - glooit : F1:Massa'Verstappen è un robot, può vincere sei titoli di fila' leggi su Gloo - twospeakersinF1 : F1, Felipe Massa è convinto che Verstappen potrà conquistare sei mondiali consecutivi - _diana87 : RT @F1ingenerale_: La famosa guida autonoma livello F1 - PieroLadisa : #F1 Felipe Massa alla BILD: '#Verstappen è il favorito per il titolo. Quello che lui e #RedBull hanno mostrato nell… -

Parlando con il sito tedesco Bild l'ex pilota di Ferrari e Williams Felipeha 'messo in guardia' su una possibile 'era' alle porte: "Lui - aggiunge il brasiliano - non commette ..."Maxè il favorito per il titolo - ha dichiarato, intervistato dalla BILD - Quello che lui e la Red Bull hanno mostrato nella prima gara della stagione è stato impressionante. Max ...Maxe la Red Bull vogliono riscrivere la storia della Formula 1 e secondo Felipequesto è possibile, come ammesso a Bild : "Max non commette errori, guida come un robot. È davvero ...

F1:Massa'Verstappen è un robot, può vincere sei titoli di fila' sport.tiscali.it

Parlando con il sito tedesco Bild l'ex pilota di Ferrari e Williams Felipe Massa ha 'messo in guardia' su una possibile 'era Verstappen' alle porte: "Lui - aggiunge il brasiliano - non commette errori ...Il brasiliano Felipe Massa si esprime sul campione Max Verstappen, secondo lui, prossimo a battere il record di titoli di Schumacher ...