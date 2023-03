F1, Toto Wolff: “Rimontare sulla Red Bull? Ci servirà quasi un anno, non di meno” (Di lunedì 27 marzo 2023) L’inizio di stagione in casa Mercedes non è stato propriamente quello che Lewis Hamilton e George Russell potessero sognare. La W14, in effetti, non si è discostata in maniera particolare dalla sua edizione precedente, per cui come è già stato annunciato dallo stesso Toto Wolff, a breve vedremo in azione una sorta di versione “B” della monoposto di Brackley. L’annuncio del team principal di origini austriache è stato fatto nel corso del fine settimana scatenando l’entusiasmo dei tifosi delle Frecce Nere. La sensazione, nettissima, era che finalmente la Mercedes avesse trovato la giusta direzione a livello di progettazione per tornare a competere contro le imprendibili Red Bull di questo inizio di 2023. Un modo ulteriore per ravvivare un po’ un campionato che, al momento, appare segnato con Ferrari in difficoltà e Aston Martin come ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) L’inizio di stagione in casa Mercedes non è stato propriamente quello che Lewis Hamilton e George Russell potessero sognare. La W14, in effetti, non si è discostata in maniera particolare dalla sua edizione precedente, per cui come è già stato annunciato dallo stesso, a breve vedremo in azione una sorta di versione “B” della monoposto di Brackley. L’annuncio del team principal di origini austriache è stato fatto nel corso del fine settimana scatenando l’entusiasmo dei tifosi delle Frecce Nere. La sensazione, nettissima, era che finalmente la Mercedes avesse trovato la giusta direzione a livello di progettazione per tornare a competere contro le imprendibili Reddi questo inizio di 2023. Un modo ulteriore per ravvivare un po’ un campionato che, al momento, appare segnato con Ferrari in difficoltà e Aston Martin come ...

