F1 | Stefano Domenicali | “Limitare le prove libere al minimo Vorrei mettere in palio ogni volta qualcosa

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 marzo 2023) Una F1 in continua evoluzione., CEO del circus motoristico più famoso e importante al mondo, presente peraltro in questi giorni anche a Portimao per l’avvio del Motomondiale 2023, non le ha mandate a dire. Il dirigente imolese infatti, intervistato da Sky Sport e non solo, ha posto l’accento sulleper quanto riguarda la Formula Uno dicendo: ”Io faccio parte del partito che vorrebbealle, che interessano solo agli ingegneri e per niente ai telespettatori. Ne sono un fautore”. Poi ha aggiunto: “Stiamo già lavorando per modificarein questo verso. Questa sarà la mia proposta nelle prossime riunioni che avremo.che le ...