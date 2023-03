F1 | Domenicali | “Le prove libere interessano solo agli ingegneri | limitiamole Ci deve essere sempre qualcosa in palio”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Stefano, un tempo Team Principal della Ferrari oggi presidente e amministratore delegato della Formula 1, è stato intervistato da Sky Sport.ha focalizzato la sua attenzione sul format offerto dalla F1 che per quanto gli riguardaandare incontro ad una modifica sostanziali dei giorni che precedono la gara. Ledovrebberotrasformate o quanto meno modificate per esempio. Queste le parole di: “Io faccio parte del partito che vorrebbe limitare al minimo le, chee per niente ai telespettatori. Ne sono un fautore. Stiamo già lavorando per modificare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1, #Domenicali: 'Prove libere interessano solo agli ingegneri, mettiamo qualcosa in palio' - antonella65anto : Un messaggio a Domenicali: #f1 al pubblico le prove libere piacciono molto e ne vorrebbero anche durante l'anno fuo… - Formula1WM : Stefano #Domenicali parla ai microfoni di Sky affermando il suo desiderio di voler togliere le prove libere in Form… - sofi394 : RT @F1Carcarla: La cosa che fa più tristezza è che Domenicali al muretto c'è stato e dovrebbe (DOVREBBE) sapere quanto siano fondamentali l… - lorenzor92_ : Effettivamente è vero. Il troppo stroppia, infatti 3 sessioni di prove libere oggi sono oggettivamente troppe. #F1… -

... ma a che prezzo 'Mi piacerebbe limitare il più possibile lelibere, le quali interessano solo agli ingegneri dei team e non agli spettatori - ha detto. Siamo al lavoro per ...ha sfruttato l'occasione per verificare da vicino la reazione del pubblico dell'... perché rivolte alla Formula 1: ' Sono un fautore dell'annullamento dellelibere, che servono tanto ...... insieme al resto della dirigenza, per modificare qualcosa in questo senso" , ha proseguitosugli interventi che verranno discussi intorno alla struttura dellelibere. "Presenterò ...

F1 | Domenicali: prove libere inutili. Basta: il troppo stroppia Motorsport.com - IT

E poi, Domenicali ha aggiunto: "Sono fautore per diminuire al minimo le prove libere che interessano molto agli ingegneri, ma al pubblico interessano le imprevedibili gare sprint che ti regalano ..."Non e' stato facile mettere insieme i pezzi.O sei coerente o meglio tacere, ospite Mara Venier www.raiplay.it ...