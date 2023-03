F.lli Saclà, con contratto di sviluppo 21 mln euro per ampliare lo stabilimento piemontese (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Un investimento di oltre 21 milioni di euro, di cui 8,1 milioni concessi a fondo perduto. A realizzarlo l’azienda piemontese F.lli Saclà, che opera sin dal 1939 nel mercato delle conserve alimentari. Un intervento reso possibile grazie al supporto di Invitalia, attraverso il contratto di sviluppo, con fondi messi a disposizione dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il progetto ha previsto l’ampliamento dello stabilimento produttivo per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, localizzato nel comune di Castello D’Annone (Asti), mantenendo i livelli occupazioni del 2020, con 236 addetti. Un nuovo sviluppo, dunque, per il gruppo alimentare astigiano della famiglia Ercole, leader nel mercato in particolare dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Un investimento di oltre 21 milioni di, di cui 8,1 milioni concessi a fondo perduto. A realizzarlo l’aziendaF.lli, che opera sin dal 1939 nel mercato delle conserve alimentari. Un intervento reso possibile grazie al supporto di Invitalia, attraverso ildi, con fondi messi a disposizione dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il progetto ha previsto l’ampliamento delloproduttivo per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, localizzato nel comune di Castello D’Annone (Asti), mantenendo i livelli occupazioni del 2020, con 236 addetti. Un nuovo, dunque, per il gruppo alimentare astigiano della famiglia Ercole, leader nel mercato in particolare dei ...

Chiara Ercole entra nel board dell'Unione Industriali Torino Chiara Ercole entra a far parte del board dell'Unione Industriali di Torino come vice presidente. Dal 2013 è Ceo di F.lli Saclà , azienda alimentare italiana a conduzione familiare, che da più di 80 anni produce prodotti vegetali di alta qualità. Dal 2015 è membro dell'advisory board Nord Ovest di UniCredit e dal ...