Ex presidente di Taiwan in viaggio verso la Cina

L'ex presidente di Taiwan Ma Ying-jeou è in viaggio verso la Cina. Il viaggio arriva in un momento di accresciute tensioni tra Pechino e Taipei mentre la Cina continua a esercitare pressioni militari e politiche per cercare di convincere Taiwan ad accettare la sovranità cinese.

