Ex naufrago | “Per colpa de L’Isola dei Famosi mi prendono ancora in giro”

È stato uno dei concorrenti più chiacchierati de L'Isola dei Famosi firmata Rai2 e nonostante la brutta esperienza del 2006 ha deciso di tornarci anche nel 2012. Di chi sto parlando? Ovviamente del naufrago Den Harrow. Al secolo Stefano Zandri, Den Harrow è diventato famoso negli anni '80 come cantante, nonostante non sapesse cantare. "Avevo cominciato a frequentare una discoteca a Milano; ero un fan di Renato Zero e mi vestivo in modo eccentrico. Ero il belloccio del club, non pagavo né all'ingresso né al bar. Un giorno mi chiesero se volevo fare il cantante: c'era un disco già pronto, già cantato. Negli Anni 80 funzionava così, c'erano personaggi che prestavano solo l'immagine e la voce era di altri. Era la prassi, io avevo 19 anni e mi dissero che mi sarei chiamato Den Harrow: era un gioco di assonanze con denaro".

