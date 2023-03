Eurozona | S&P | rischia stagnazione nonostante solido avvio di 2023

(Di lunedì 27 marzo 2023) Standard&Poor's continua a prevedere una leggera recessione nell'area euro, mentre l'inflazione non dovrebbe rientrare i livelli perseguiti della Bce prima del 2025. In un rapporto pubblicato oggi (...

... capo economista per Europa e Meio Oriente di S&P Global Ratings citato in un comunicato - . Abbiamo rivisto marcatamente al ribasso la nostra previsione sulla crescita 2024, al più 1% dal più 1,4%, ...

Roma, 27 mar. (askanews) – Standard&Poor’s continua a prevedere una leggera recessione nell’area euro, mentre l’inflazione non dovrebbe rientrare i livelli perseguiti della Bce prima del 2025. In un ...Il mercato obbligazionario dell’Eurozona e non è caratterizzato all1 16:47 di questo inizio settimana da rendimenti in rialzo. Il Bund tedesco guadagna 9 pb, e si attesta al 2.2165%. Il Btp italiano ...