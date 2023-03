Europei Under 19, l’Italia va a caccia della vittoria contro il Belgio per la qualificazione matematica (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Belgio l’ultimo ostacolo per centrare il primo vero obiettivo a breve termine, ossia la qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. E’ questo il pensiero che passa per la Nazionale Under 19 di Alberto Bollini. Il girone di qualificazione vede attualmente i nostri azzurrini a 4 punti guadagnati grazie alla vittoria contro i padroni di casa della Germania (3-2) e dopo il pareggio a reti bianche (0-0) con la Slovenia, nella giornata di martedì 28 marzo sono attesi dall’ultimo ostacolo sostanziale per conquistare la prima posizione del girone, unico posto disponibile per partecipare alla fase finale di Malta nel prossimo giugno. contro il Belgio servirà la vittoria per essere sicuri e non dipendere da nessuno. ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Ill’ultimo ostacolo per centrare il primo vero obiettivo a breve termine, ossia la qualificazioni ai prossimidi categoria. E’ questo il pensiero che passa per la Nazionale19 di Alberto Bollini. Il girone divede attualmente i nostri azzurrini a 4 punti guadagnati grazie allai padroni di casaGermania (3-2) e dopo il pareggio a reti bianche (0-0) con la Slovenia, nella giornata di martedì 28 marzo sono attesi dall’ultimo ostacolo sostanziale per conquistare la prima posizione del girone, unico posto disponibile per partecipare alla fase finale di Malta nel prossimo giugno.ilservirà laper essere sicuri e non dipendere da nessuno. ...

