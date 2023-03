(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma – Glidiappena trascorsi non hanno dato solo numeroseall’Italia (ben 14) ma anche tanti successi ai colori delleOro. La Polizia di Stato riporta a casa 10 degli allori conquistati dalla trasferta spagnola. I titoli di Michele Martina, oro nel kumite degli 84 kg, di Noemi Nicostanti nel kata a squadre con Terryana D’Onofrio (guidate da Sara Battaglia, al debutto come allenatrice della Nazionale Italiana Femminile di kata, già campionessa mondiale ed europea), guidano le altre 6importanti e pesanti della spedizione tricolore e cremisi. Tra di essi spicca anche i quinti posti avuti da Luca Maresca. Nella categoria individuale del kumite dei -67 kg e nel Team Maschile del kumite contro la Turchia. Sia nel kumite che nel kata brillano gli allori delle ...

È un Italia da record quella che nel fine settimana è salita sui tatami di Guadalajara per i Campionati Europei di karate. In Spagna gli azzurri hanno conquistato ben 11 medaglie, di cui 3 ori, 2 argenti, 6 bronzi: un risultato che non si vedeva dal lontano 2010. A queste si aggiungono i tre podi (1 oro) al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Roma, alla Fijlkam, al Vice Presidente del karate Davide Benetello, al DTN Luca Valdesi, al DT della polizia Cinzia Colaiacomo.

Europei di Karate, le Fiamme Oro festeggiano dieci medaglie sul podio Il Faro online

In Spagna conquistati tre ori, due argenti e sei bronzi, un risultato che non si vedeva dal 2010. A queste si aggiungono le tre medaglie nel parakarate ...All'Aia nel campionato europeo Full Contact Vincenzo Freni è terzo nella categoria -70 kg, mentre Gabriele Pavone secondo tra gli Esordienti -65 kg ...