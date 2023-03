Europa - 2035, c'è ancora spazio per i biocarburanti (Di lunedì 27 marzo 2023) La delicata partita sui biocarburanti non è ancora definitivamente chiusa, nonostante l'annuncio dato sabato dell'accordo sugli e-fuel raggiunto tra la Commissione Europea e il ministero tedesco dei Trasporti. Il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans ha infatti annunciato come l'autorità europea intenda dare rapidamente corso a provvedimenti legali per dare concretezza all'orientamento espresso attraverso un allegato non vincolante che consenta la vendita di vetture con motore a combustione anche dopo l'entrata in vigore della norma che impone auto solo a emissioni zero a partire dal 2035. Al momento, la Commissione prevede, subito dopo l'adozione del regolamento sul phase out da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la presentazione di un ulteriore regolamento di attuazione per l'omologazione di veicoli che siano ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 marzo 2023) La delicata partita suinon èdefinitivamente chiusa, nonostante l'annuncio dato sabato dell'accordo sugli e-fuel raggiunto tra la Commissione Europea e il ministero tedesco dei Trasporti. Il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans ha infatti annunciato come l'autorità europea intenda dare rapidamente corso a provvedimenti legali per dare concretezza all'orientamento espresso attraverso un allegato non vincolante che consenta la vendita di vetture con motore a combustione anche dopo l'entrata in vigore della norma che impone auto solo a emissioni zero a partire dal. Al momento, la Commissione prevede, subito dopo l'adozione del regolamento sul phase out da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la presentazione di un ulteriore regolamento di attuazione per l'omologazione di veicoli che siano ...

