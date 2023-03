Euro 2032, Abodi: “Servono 1.5 miliardi per stadi sicuri e accessibili” (Di lunedì 27 marzo 2023) “Euro 2032? Stiamo parlando di valorizzazione del patrimonio pubblico. Non ritengo che quanto necessario debba essere messo dal governo, serve un modello di partecipazione di carattere finanziario, ho lanciato l’idea del fondo immobiliare stadi, dove anche le amministrazioni comunali possono e debbono fare la loro parte. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato un comitato interistituzionale con alcuni ministeri chiave e questa sarà testimonianza vera del Governo di sostenere questo processo di sviluppo al di là delle decisioni dell’Uefa”. Queste le parole del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’. Sulle risorse necessarie: “Torino è uno stadio all’avanguardia, Roma e Milano dovranno essere migliorati, su Milano ci idee diverse. Per gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) “? Stiamo parlando di valorizzazione del patrimonio pubblico. Non ritengo che quanto necessario debba essere messo dal governo, serve un modello di partecipazione di carattere finanziario, ho lanciato l’idea del fondo immobiliare, dove anche le amministrazioni comunali possono e debbono fare la loro parte. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato un comitato interistituzionale con alcuni ministeri chiave e questa sarà testimonianza vera del Governo di sostenere questo processo di sviluppo al di là delle decisioni dell’Uefa”. Queste le parole del ministro per lo sport e i giovani Andreaa ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’. Sulle risorse necessarie: “Torino è unoo all’avanguardia, Roma e Milano dovranno essere migliorati, su Milano ci idee diverse. Per gli ...

