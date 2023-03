Esposti a Napoli i cimeli di Maradona. 'Faremo un museo permanente (Di lunedì 27 marzo 2023) Intervista a Antonio Luise, proprietario dei cimeli di Diego Armando Maradona che dal 20 al 22 marzo sono stati Esposti gratuitamente presso la pizzeria Diego Vitagliano a Bagnoli: "Quest'esposizione ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Intervista a Antonio Luise, proprietario deidi Diego Armandoche dal 20 al 22 marzo sono statigratuitamente presso la pizzeria Diego Vitagliano a Bagnoli: "Quest'esposizione ...

