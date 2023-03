Esce nel 1975 il primo “Fantozzi”: non tutti sanno che esisteva davvero (Di lunedì 27 marzo 2023) Il 27 marzo 1975 è la data di uscita nelle sale di “Fantozzi”. Il primo film della serie nata dalla mente e dalla penna di Paolo Villaggio. Portato sul grande schermo, dopo il successo del libro, da Luciano Salce. Grandi, irripetibili scene cult, e citazioni memorabili, passano alla storia con i 108 minuti proiettati al cinema: la sfida calcistica tra scapoli e ammogliati, il campo da tennis prenotato nella domenica più rigida dell’anno, la poltrona in pelle umana alla ‘Megaditta’. Basco, pantaloni ascellari, voce soffocata. Il clone di una creatura realmente umana.. Fantozzi, il primo film e il vero ragioniere “Fantozzi”, primo film 1975, foto da Pinterest La prima apparizione del ragionier Fantozzi è stata nel 1968, nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Il 27 marzoè la data di uscita nelle sale di “”. Ilfilm della serie nata dalla mente e dalla penna di Paolo Villaggio. Portato sul grande schermo, dopo il successo del libro, da Luciano Salce. Grandi, irripetibili scene cult, e citazioni memorabili, passano alla storia con i 108 minuti proiettati al cinema: la sfida calcistica tra scapoli e ammogliati, il campo da tennis prenotato nella domenica più rigida dell’anno, la poltrona in pelle umana alla ‘Megaditta’. Basco, pantaloni ascellari, voce soffocata. Il clone di una creatura realmente umana.., ilfilm e il vero ragioniere “”,film, foto da Pinterest La prima apparizione del ragionierè stata nel 1968, nel ...

