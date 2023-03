Era ora | la recensione del film Netflix

Leggi su moviemag

(Di lunedì 27 marzo 2023) MovieMag.it - Recensionie Serie TV - RecensioniSerie TV e News: Cinema Magazine ,, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie. E’ sudal 16 marzo scorso, Era ora ilcon Edoardo Leo, remake delaustraliano Come se non ci fosse un domani. La pellicola è una coproduzione BIM, Palomar e Vision Distribution, ed è scritta (con Renato Sannio) e diretta da Alessandro Aronadio. La Vision cura anche la distribuzione insieme a