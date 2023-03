Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Enel, pensiamo ad una seconda fabbrica pannelli in Italia: Lanzetta, delle stesse dimensioni di quella di Catania -

"Stiamo lavorando per ipotizzare una seconda fabbrica di pannelli solari in Italia delle dimensioni di quella di Catania". Lo ha detto il direttore diItalia, Nicola Lanzetta, a un convegno nella sede di Unioncamere a Roma. . 27 marzo 2023alla settimana che si chiude, nel mezzo del tempo che viviamo e vivremo. L'onda lunga ... Eni,, Poste, Leonardo, Terna, solo per fare alcuni nomi. Ricerca e distribuzione delle materie ...all'areadi Vallegrande, 70 ettari situati in una posizione ottimale dal punto di vista logistico, con vicinanza al mare ed ai nodi autostradali, che deve essere bonificata, operazione ...

Enel, pensiamo ad una seconda fabbrica pannelli in Italia Tiscali Notizie

"Stiamo lavorando per ipotizzare una seconda fabbrica di pannelli solari in Italia delle dimensioni di quella di Catania". Lo ha detto il direttore di Enel Italia, Nicola Lanzetta, a un convegno nella ...Le candidature di Scaroni per la presidenza'dell'Enel e di Rinaldi per quella dell'Eni, avanzate da Berlusconi e Salvini, fanno storcere il naso a molti e non piacciono alla Meloni. Per questo per la ...